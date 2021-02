Viral Video TikTok Pria Misterius Ditaksir Lantaran Pungut Sampah, Raisa Bereaksi: Kok Kaya Kenal...

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini, jagad media sosial kembali dihebohkan dengan video berdurasi kurang dari semenit yang memperlihatkan seorang pria mengenakan masker tengah memungut sampah.

Momen tersebut dibagikan akun @jellyjels_ di TikTok. Tidak hanya mengabadikan momen tersebut, wanita itu juga terus bertanya-tanya siapa sebenarnya pria yang ia lihat itu.

Bahkan, sesekali wanita itu juga bersuara dan mengakui bila dia telah naksir sosok pria misterius tersebut.

“Dia ngambilin sampah plastik dulu sebelum pergi! Ya ampun mas, meleleh aku tuh. Cakep banget ternyata, mirip artis! Saatnya bilang TikTok please do your magic, pertemukan aku lagi dengan mas tampan ini,” kata perempuan dalam video.

Baca Juga: Henry Subiakto: Presiden Jokowi Belum Pernah Pakai UU ITE, Tidak Ada Kasusnya

Baca Juga: Staf Desa Tilap Uang Bansos, Satreskrim Polres Bogor: Dapat Rp54 Juta

Kini, setelah videonya viral di media sosial, baru diketahui bila sosok pria tampan yang berada di dalam video adalah sosok Hamish Daud.

Video tersebut bahkan sampai ke akun Twitter Raisa yang tak lain adalah istri dari Hamish Daud.

Raisa pun langsung mengomentari konten TikTok tentang suaminya yang viral. Raisa tampak kaget karena video sang suami ramai dibahas.