5 Potret Kim Soo Hyun yang Sedang Berulang Tahun, Bak Remaja Walau Sudah Berumur 33 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Kim Soo Hyun salah satu aktor Korea yang memliki banyak penggemar saat bermain drama Korea, yang saat ini sedang berulang tahun.

Beberapa drama Korea yang diperankan Kim Soo Hyun selalu populer dan mendapatkan rating yang tinggi, diantaranya yaitu Dream High (2011), My Love From the Star (2013), The Producers (2015), dan It’s Okay to Not Be Okay (2020).

Kim Soo Hyun baru saja berulang tahun yang ke 33 pada Selasa, 15 Februari 2021. Kim So Hyun seperti yang diketahui kelahiran tahun 1988.

Namun Kim Soo Hyun tetap terlihat awet muda dan wajahnya tetap terlihat seperti remaja walaupun sudah menginjak kepala tiga.

Baca Juga: Klaster Baru Muncul dari Pesantren, 380 Santri di Tasikmalaya Positif Covid-19

Baca Juga: Dituding Suami Culik Sopir dan Pengasuh Anak, Nindy Ayunda Akan Buktikan Hari Ini di Komnas Perempuan

Berikut 5 potret Kim Soo Hyun seperti remaja walau sudah berkepala tiga.

1.Kim Soo Hyun sedang menggunakan topi dengan gaya berfoto memegang bagian depan topi.