Ceritakan Kenakalannya Saat Remaja, Bams Eks Samsons: Salut Sama Ibu Saya

PIKIRAN RAKYAT - Mantan personel group band Samsons, Bams baru-baru ini menceritakan kehidupannya saat masa remaja.

Bernama asli Bambang Reguna Bukti, Bams lahir di Ottawa, Kanada.

Bams menyebut bahwa kala itu sang ibu sedang bersekolah di Kanada, juga adiknya yang tinggal di sana. Sehingga mengharuskan dia ikut.

"I was born in Kanada, kenapa pindah ke sini karena adik saya ada di sana, babysitter mahal ya karena Ibu saya sambil sekolah, pas punya anak kedua pindah ke sini," ujar Bams dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Daniel Mananta Network, 15 Februari 2021.

Namun pada saat remaja Bams mengaku cukup nakal, dia pun memuji sang ibu yang dianggap hebat menghadapinya.

"Saya salut sama ibu saya karena saya dulu tukang ngerjain, tukang ngerjain orang. Saya sampe berantem matahin hidung orang saya ceburin anak orang, saya ceburin ke parit, i’m trying to be the hero," tutur Bams.

Rupanya kenakalan tersebut dimulai ketika Bams menginjak SMP.