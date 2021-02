Aurel Hermansyah Kena Covid-19, Ashanty Kabarkan Anggota Keluarga Asix Lain Positif Corona

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini kabar bahagia datang dari keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty yang akan segera melangsungkan pernikahan anaknya Aurel Hermansyah.

Namun, di tengah kabar bahagia , sejumlah anggota keluarga ‘Asix’ terkena Covid-19.

Siapa saja anggota keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 tersebut?

Aurel Hermansyah mengabarkan bahwa dia sendiri, beserta keluarga adik-adiknya Arsy, dan Azriel juga terinfeksi corona. Begitu juga sang ibunda, Ashanty.

Kabar ini disampaikan pelantun ‘Cinta Seperti Aku’ ini, melalui Instagram Story.

“Staf safe guys! Love you all. Hai guys yang pernah ketemu kita atau apa pun, please check ya!! Kita rajin banget pcr dll. dan selalu negative, semalem kita check kita Positif Covid,” tutur Aurel Hermansyah dikutip Pikiran-Rakyat.com, melalui Instagram @aurelie.hermansyah.

Unggahan tersebut diunggah pada 15 Februari 2021, dengan foto bersama adiknya Arsy, Aurel memberikan kabar bahwa keluarganya positif Covid.

Selain itu Ashanty juga mengunggah kabar yang sama dengan Aurel.