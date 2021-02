Kerap Teringat Momen Kepergian Ashraf Sinclair, BCL Beberkan Cara Atasi Kesedihan

PIKIRAN RAKYAT - Setahun sudah kepergian Ashraf Sinclair dari sisi Bunga Citra Lestari. Meski sudah lama berlalu, kesedihan masih sangat jelas di wajah perempuan yang akrab disapa BCL ini.

Momen-momen indah dalam bahtera rumah tangganya dengan Ashraf Sinclair memang tak mudah untuk dilupakan Bunga Citra Lestari.

Tiap detik momen yang BCL lewatkan dengan Ashraf Sinclair bahkan masih teringat jelas di benak ibu satu anak ini.

Bahkan BCL mengaku selalu terkenang momen kepergian Ashraf Sinclair setiap kali hendak memejamkan matanya.

"Tiap kali gue merem, itu nyata itu ada terus gitu momennya. Setiap kali gue merem itu, keluar lagi series-nya what happened that nights," ujar Bunga Citra Lestari seperti dikutip dari kanal YouTube It's Me BCL pada 14 Januari 2021.

Bunga Citra Lestari lantas mencari tahu mengapa ingatannya masih selalu terpaku pada momen sedih tersebut. Setelah ditelusuri BCL menyadari hal itu terjadi lantaran masih ada rasa trauma yang tertanam di benaknya.