Sinopsis To All The Boys I’ve Loved Before, Awal Cerita Cinta Lara Jean

PIKIRAN RAKYAT - Film To All The Boys I’ve Loved Before menceritakan kisah cinta remaja yang memperlihatkan keromantisan saat sekolah.

Sinopsis dari film To All The Boys I’ve Loved Before berawal dari Lara Jean Covey yang diperankan oleh Lana Condor, menulis surat untuk semua cinta masa lalunya dan surat tersebut disimpan hanya untuk dia saja.

Namun surat tersebut tiba-tiba saja dikirim oleh seseorang yang akhirnya sampai pada orang yang sebelumnya disukai oleh Lara Jean, dalam sinopsis film To All The Boys I’ve Loved Before.

Baca Juga: Meski Telah Dihapus dari Daftar Teroris, AS Tetap Beri Sanksi Terhadap Sejumlah Tokoh Houthi Yaman

Lara Jean menyimpan surat-surat tersebut di dalam kotak yang diberikan ibunya. Surat tersebut bukan hanya ditujukan untuk 1 pria, namun ada beberapa pria.

Saat surat cinta tersebut sampai di semua pria yang dia sukai, seketika hidup Lara Jean berubah.

Salah satu dari surat cinta tersebut sampai di tetangganya yang tidak lain adalah pacar dari kakak Lara Jean sendiri.

Baca Juga: Pesimis Akan Gagal, Amanda Manopo Sempat Nyaris Mundur dari Sinetron Ikatan Cinta

Hal tersebut tentunya membuat Lara Jean sangat malu dan sedikit canggung saat bertemu dengan pacar kakaknya tersebut.

Bukan hanya itu, surat tersebut sampai di tangan Peter yang diperankan oleh Noah Centineo.