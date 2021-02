Pernikahan Nobita dan Shizuka Segara Digelar, Simak 7 Fakta Film Doraemon Stand By Me 2

PIKIRAN RAKYAT - Film Doraemon Stand By Me 2 akan segera tayang pada 19 Februari 2021.

Pencinta Doraemon tentunya menantikan film ini sejak lama, di mana menceritakan percintaan antara Nobita dan Shizuka.

Perilisan film ini sempat mengalami penundaan, yang awalnya direncanakan tayang 2 Februari akibat Covid-19.

Berikut deretan fakta dari film Doraemon Stand By Me 2, sebagaimana diberitakan Kabarjoglosemar.com dalam artikel, "Simak, 7 Fakta Tentang Film Doraemon Stand By Me 2 yang Segera Tayang".

1. Adaptasi dari dua film pendek

Sebenarnya Doraemon Stand by Me 2 merupakan hasil dari adaptasi dua film pendek yaitu Doraemon The Day When I Was Born serta Doraemon: A Grandmother's Recollections.

Maka dari itu, akan menjadi semakin menarik untuk melihat hasil dari adaptasi kedua film pendek tersebut.