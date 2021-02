Sebulan Lebih Pisah Rumah dengan Stefan William, Celine Evangelista: yang Berumah Tangga Lama Pasti Ngerti

PIKIRAN RAKYAT - Rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William kini sedang dikabarkan gonjang-ganjing.

Bahkan, Celine Evangelista blak-blakan mengaku sudah pisah rumah dengan Stefan William selama satu bulan lebih.

Keputusan pisah rumah dengan Stefan William diakui Celine Evangelista bukanlah hal yang mudah.

"Sudah berapa lama ya, satu bulanan lebih lah kayaknya. Beratnya di anak-anakku," ujar Celine Evangelista seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Melaney Ricardo.

Dalam kesempatan tersebut, Celine Evangelista juga mengungkapkan kemungkinan dirinya rujuk dengan Stefan William.

"Ya, will see, what's happen next. Apa pun yang terjadi gue ambil anak-anak gue, biar sama gue saja," jawab Celine Evangelista.

Berpisah rumah dengan Stefan William selama satu bulan lebih bukanlah perkara yang mudah bagi Celine Evangelista. Ia mengaku kangen dengan Stefan William dan ingin dipeluk.