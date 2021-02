Simak Trailer Terbaru Film Fast and Furious 9, Han Bakal Kembali Beraksi?

PIKIRAN RAKYAT – Universal Pictures telah merilis trailer baru penuh aksi untuk Fast & Furious 9 (F9), pada 8 Februari 2021 kemarin.

Dalam trailer ini menampilkan keluarga Fast 7 Furious yang berkumpul kembali.

Film ini pasti mengingatkan penggemar pada setiap bintang besar yang akan muncul di F9, baik itu Diesel, Rodriguez, Kang hingga Charlize Theron.

Lalu di antara shoot masing-masing pemeran F9 yang terlihat sangat keren, ada beberapa shoot yang membuat penggemar semakin menunggu film karya sutradara Justin Lin ini.

Sementara itu, Fast & Furious 9 (F9) lebih banyak menceritakan peran misterius dari Cardi B, bintang hip-hop Amerika Serikat (AS) yang berperan dalam F9.

Tak hanya Cardi B, sebelumnya rapper Bow Wow juga muncul sebagai Twinkie di The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Collider, Bow Wow sendiri mengonfirmasi bahwa dia akan mengulangi perannya untuk F9.