Batal Nikah, Ayu Ting Ting Banjir Hadiah dari Sahabat

PIKIRAN RAKYAT - Ayu Ting Ting penyanyi sekaligus presenter yang seharusnya menikah dalam waktu dekat justru membeberkan kegagalan pernikahannya dengan Adit Jayusman.

Pernikahan Ayu Ting Ting yang seharusnya diselenggarakan 14 Februari 2021 hingga 20 Februari 2021 terpaksa batal dikarenakan hubungannya sudah berakhir.

Hal ini tentunya membuat Ayu Ting Ting merasa sedih dan kecewa perihal kegagalan pernikahannya yang tinggal menghitung hari.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ungkap Nestapa Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19, Penggali Kubur: Masuk Angin, Langsung Takut

Dibalik kekecewaan Ayu Ting Ting, masih ada sahabat-sahabat dan teman dekatnya memberikan support.

Salah satunya sahabat Ayu Ting Ting yang memberikan satu kotak cokelat dengan kartu yang bertuliskan pesan untuk Ayu.

“Dear Ayu my dearest abla, Someday everything will make perfect sense. So far now laugh at the confusion, smile through the tears, and keep reminding to yourself that everything happens for reason,” tulis temannya Dhona, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram Story @ayutingting92, 6 Februari 2021.

Baca Juga: Banjir Semarang Turut Genangi Cagar Budaya, Yustinus: Akibat Hujan Sejak Kemarin

“So keep you head up and smile, coz life is a beautiful thing and there’s so much to smile about. Sending you a box of chocolates to brighteen your day,” tulis Dhona.