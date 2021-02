Kabar Duka, Peraih Oscar Christopher Plummer Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

PIKIRAN RAKYAT – Kabar duka datang dari industri perfilman. Aktor terkenal Kanada yang terkenal karena perannya dalam The Sound of Music, Christopher Plummer meninggal dunia di usianya yang ke-91 tahun.

Christopher Plummer merupakan aktor dengan banyak prestasi yang patut diacungi jempol. Ia telah meraih banyak meraih penghargaan bergengsi, salah satunya penghargaan Oscar. Aktor peraih Oscar tersebut meninggal di kediamannya di Connecticut.

“Chris adalah pria luar biasa yang sangat mencintai dan menghormati profesinya dengan gaya fashion kuno yang hebat, humor yang mencela diri sendiri dan musik kata-kata. Dia adalah harta nasional yang sangat menikmati akar Kanada-nya. Melalui seni dan kemanusiaannya, dia menyentuh semua hati kami dan kehidupan legendarisnya akan bertahan untuk semua generasi yang akan datang,” kata Lou Pitt, teman lama sekaligus manajernya.

Christopher Plummer memulai karirnya dalam filmnya Stage Struck (1958) dan melanjutkan karir filmnya yang sukses selama lebih dari enam dekade.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari ABC News, Christopher Plummer telah membintangi berbagai macam film, termasuk The Return of the Pink Panther; Murder by Decree; Star Trek VI: The Undiscovered Country; A Beautiful Mind; Up; The Imaginarium of Doctor Parnassus; All the Money in the World; The Girl with the Dragon Tattoo; dan Knives Out.

Christopher Plummer mendapatkan nominasi Oscar pertamanya pada 2010 untuk kategori pemeran sebagai Leo Tolstoy dalam filmnya The Last Station.

“Ya, saya bilang sudah waktunya! Maksud saya, saya berusia 80 tahun, demi Tuhan. Kasihanilah,” kata Christopher Plummer sebelum siaran Oscar.