Kim So Hyun Akan Berperan Ganda Dalam Drama Terbarunya River Where the Moon Rises

PIKIRAN RAKYAT – Kim So Hyun baru baru ini hebohkan penggemar lantaran dirinya akan mengambil lebih dari satu peran dalam drama mendatangnya "River Where the Moon Rises".

Sebelumnya, Kim So Hyun juga mengambil dua peran sebagai anak kembar dalam drama Korea “School 2015:Who Are You”.

Kini ia juga akan mengambil dua peran lagi dalam drama terbarunya yang akan tayang di KBS 2TV.

Drama "River Where the Moon Rises" sebuah reinterpretasi dari cerita rakyat Goguryeo klasik, yang akan menceritakan kisah cinta terkenal Putri Pyeonggang (diperankan oleh Kim So Hyun) dan On Dal (diperankan oleh Ji Soo ).

Pada tanggal 5 Februari 2021, drama yang sangat ditunggu-tunggu mengungkapkan sekilas tentang peran ganda Kim So Hyun.

Aktris muda tersebut tidak hanya akan berperan sebagai Putri Pyeonggang, tetapi ia juga akan berperan sebagai Ratu Yeon, ibu Pyeonggang.

Meskipun Ratu Yeon naik takhta di usia muda, ia berkemauan keras dan teguh dalam keyakinannya, dan ia terus memikirkan cara untuk membantu orang-orang di kerajaan dan mempraktikkan idenya.

Ratu Yeon juga seorang ibu yang penuh kasih dan penyayang yang membesarkan putri dan putranya dengan bijaksana.