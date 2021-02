Masuk Salah Satu Nominasi di Golden Globe Awards 2021, Film Korea Minari Justru Tuai Kontroversi

PIKIRAN RAKYAT - Pada 28 Februari mendatang, ajang penghargaan Golden Globe Awards 2021 akan digelar.

Dalam ajang penghargaan Golden Globe Awards 2021 tersebut, Hollywood Foreign Press Association (HFPA) menunjuk salah satu film Asia sebagai nominasi film terbaik dalam bahasa asing.

Film tersebut merupakan karya sutradara Korea-Amerika Lee Isaac Chung yang berjudul 'Minari'.

Baca Juga: Kelompok Houthi dari Yaman Bikin PBB Khawatir, Dituding Mangkir dari Pemeriksaan Kapal Tanker

Di Golden Globe Awards 2021 sendiri, 'Minari' akan bersaing melawan beberapa film top dunia di antaranya 'Another Round' dari Denmark,'La Llorona' dari Guatemala, 'The Life Ahead' dari Italia dan 'Two of Us' dari Amerika Serikat.

'Minari' adalah film Korea yang bergenre semi-autobiografi yang menceritakan tentang perjalanan imigran generasi pertama dari Korea dalam mengejar impian mereka di Amerika.

Sebagaimana diberitakan DeskJabar.com dalam artikel "Golden Globe Awards Tahun ini, Penggunaan Bahasa Jadi Kontroversi", 'Minari' mengambil sudut pandang seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama David (Alan Kim) dan orang tuanya, Jacob (Steven Yeun) dan Monica (Han Yeri).

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Hari Ini: Makin Mantap, Akhirnya Andin Yakin Aldebaran Adalah Cinta Sejatinya

Di mana kehidupan keluarga mereka menghadapi beberapa perubahan setelah nenek dari anak-anak (Youn Yuh-jung) tiba di AS dari Korea.