Shahnaz Haque Ungkap Pesan sang Ayah Soal Mencari Pegawai: Bego-bego Dikit Enggak Apa-apa

PIKIRAN RAKYAT - Artis Shahnaz Haque menyatakan di era pandemi Covid-19, orang yang bisa bertahan bukanlah orang yang pintar, melainkan orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan.

Oleh karena itu, jika ada orang yang merasa pintar maka harus bisa menyesuaikan dengan keadaan.

"Step down. Seperti ketika kita berbicara dengan anak kita maka kita turunkan badan kita agar sama dengan anak sehingga komunikasinya bisa nyambung," kata Shahnaz ketika bertindak sebagai pembedah saat Peluncuran dan Bedah Buku bertajuk “The Survival of Human Capital: Memanusiakan Manusia Memasuki Era New Normal”.

Buku itu mengulas perjalanan BPJamsostek dalam mengelola karyawan selama kurun waktu 2016-2020.

Shahnaz Haque bercerita tentang ayahnya yang berprinsip dalam menerima pegawai, syaratnya tidak harus pintar.

Ayahnya yang bekerja di perusahaan minyak negara hingga pensiun, adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan pegawai.

"Shahnaz, do you know what. Kalau (nanti kamu) nerima pegawai. (Yang) bego-bego dikit enggak pa-pa. Yang penting gak kurang ajar. Karena kalau kurang cerdas, bisa dibikin pintar. Kalau kurang piawai, (terus) diasah, jadi berlian. Tapi kalau attitude sudah bawaan dari orok, susah saya ngurusnya, apalagi kalau maling. Bahasanya begitu. Itu penting banget buat saya," tuturnya

"Oh begitu ya Pah," kata Shahnaz menimpali ayahnya kala itu. Berbekal pesan dari ayahnya itu, Shahnaz mengaku betul-betul mempelajari apa yang disebut compatible person atau Bahasa Indonesianya cocokan.