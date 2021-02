Pandemi Covid-19, Motivator Davied Vier Terjun ke Dunia Musik

PIKIRAN RAKYAT - Motivator, Davied Vier, penulis buku best seller "The Miracle of Beliefe", munculkan kreatifitas barunya dengan menciptakan lagu "Menggapai Asa".

Menurut Davied Vier, lagu tersebut diciptakn berdua bersama Teuku Ivon dan dinyanyikan sendiri sebagai single perdana.

Davied Vier punya harapan lagu "Menggapai Asa" bisa menjadi lagu kebangsaan (anthem) para motivator.

Lirik dalam lagu "Menggapai Asa", lanjut Davied Vier, membangkitkan semangat, spirit pantang menyerah utamanya dalam pandemi Covid-19.

Karya lagu dari motivator ini diproduksi oleh Daya Inspiring People bekerja sama dengan label digital Afe Records.

Davied Vier mengawali karier sebagai motivator sejak tahun 2010. Dia juga dikenal sebagai pemain bola klub Jakarta Selection.

Sebenarnya sejak SMP, Davied sudah sering menulis lirik lagu. Namun saat itu masih sebatas hobi.