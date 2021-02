Jadi Penawar Kabar Keretakan Rumah Tangga dengan Kanye West, Kim Kardashian Bagikan Pesan Manis di Tisu Toilet

PIKIRAN RAKYAT - Kehidupan rumah tangga Kim Kardashian dengan Kanye West memang tak pernah surut dari sorotan media. Sempat dikabarkan akan bercerai namun keduanya memilih untuk berdamai.

Pasca kabar tersebut, anak pertama pasangan Kim Kardashian dan Kanye West, North baru saja meninggalkan sebuah pesan penting yang ia tulis khusus untuk sang ibunda.

Bukan sembarang pesan, pesan tersebut ditulis North di sebuah benda yang tak terduga yaitu tissu toitet. Pendiri SKIMS pun kemudian membagikan catatan tulisan tangan yang ditinggalkan anak sulungnya di lembaran tisu toilet.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Tingkat Kedisiplinan di Jawa Barat Meningkat, Saya Apresiasi TNI dan Polri

"Mama, aku mencintaimu," ujar North West, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram Kim Kardashian pada 2 Februari 2021.

Mendapati pesan manis dari putrinya yang baru berumur tujuh tahun, Kim pun menjawab pesan tertulis tersebut di keterangan dalam laman Instagramnya.

"I love you too North, forever!!!," ujar Kim Kardashian.

Baca Juga: Kode Redeem ML Terbaru 2 Februari 2021, Segera Tukar dan Temukan Skin Fragment hingga Double EXP Card

Tak pelak unggahan tersebut ramai dikomentari oleh para pengikut bintang Keeping Up with the Kardashians itu.