BLACKPINK Sukses Gelar Konser The Show, Rose Bawakan Lagu Debut Solonya

PIKIRAN RAKYAT - Pada tanggal 31 Januari 2021 kemarin, girl group ternama Korea Selatan, BLACKPINK mengadakan konser live streaming mereka THE SHOW melalui saluran YouTube resmi mereka.

BLACKPINK menampilkan banyak lagu populer mereka, serta lagu dari album studio pertama mereka THE ALBUM yang dirilis tahun lalu.

Grup yang beranggotakan empat orang wanita ini membuka konser dengan lagu populer mereka Kill This Love sebelum menampilkan Crazy Over You, sebuah lagu dari album terbaru untuk pertama kalinya.

BLACKPINK memanaskan suasana saat terus memamerkan penampilan karismatik untuk lagu utama THE ALBUM, How You Like That, dan lagu lain seperti Don't Know What To Do, juga Playing With Fire.

Kemudian lagu hits Lovesick Girls dan Sour Candy yang merupakan lagu kolaborasi mereka dengan artis pop terkenal Lady Gaga.

BLACKPINK mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada penggemar di seluruh dunia yang ikut menyaksikan konser tersebut.

Jisoo mengaku sangat bersemangat karena bisa menghibur para fans melalui konser online.