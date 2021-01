Namanya Digandrungi Pria Lajang, Chef Renatta Akui Sering dapat Pesan Aneh hingga Tawaran Taauruf

PIKIRAN RAKYAT - Pesona Puti Renatta R. Moeloek atau lebih dikenal dengan sapaan chef Renatta memang sudah tak perlu diragukan lagi.

Setelah sering dapat permintaan untuk hadirkan Renatta Moloek dalam podcastnya, Deddy Corbuzier kini berhasil mengundang juri MasterChef Indonesia itu untuk diajak berbincang.

Dalam perbincangannya, Renatta Moeloek mengaku popularitasnya meningkat pasca kemunculannya di acara kompetisi memasak.

Baca Juga: Diklaim Efektif Lawan Varian Baru Covid-19, Iran Percaya Diri Produksi 2 juta Lebih Dosis Vaksin Lokal

Renatta Moeloek mengaku semenjak dirinya aktif di dunia entertainment, jumlah followers di Instagramnya seketika naik secara drastis.

Tak pelak, lantaran eksistensi dan ketenarannya di layar kaca membuat dirinya kerap kali banyak menerima direct message (DM) dari pengikutnya.

“Semenjak gua appear on TV (muncul di TV), terus tiba-tiba followers naik banget. And random people start like talking to me (dan banyak orang mulai berbicara pada saya)," ujar Chef Renatta seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada 31 Januari 2021.

Baca Juga: Raffi Ahmad Pertemukan Nita Thalia dan Nagita Slavina, Celetukan sang Istri: Kita Akur

Dari berbagai pesan yang masuk ke Instagram dan Email miliknya, diakui Chef Rennata dahulu ia kerap kali rajin membaca pesan tersebut, namun setelah mendapati hal aneh kini Rennata memutuskan untuk membiarkannya.