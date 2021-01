Resmi Dinikahi Ibnu Jamil, Ririn Ekawati Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan artis Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil dikabarkan baru saja melangsungkan pernikahan pada hari ini, Sabtu 30 Januari 2021.

Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil terlihat menggunakan pakaian pengantin yang cukup simpel namun elegan.

Busana pernikahan Rririn Ekawati sendiri didesain khusus oleh Hian Tjen dengan balutan gaun berwarna putih yang elegan.

Tema dari gaun Ririn Ekawati yang kini sudah menjadi istri sah Ibnu Jamil ini bertemakan Vintage Elegance.

Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh HIAN TJEN (@hiantjen)

"Vintage Elegance. Ultra regal off white duccess silk wedding gown featuring an accumulation of classic elements: high-neck 70’s bibs inspired with intricates full art nouveau hand embroideries, puffy sleeves and delicate custom floral embroidery lace veil creating a perfect timeless look. Congratulations @ririnekawati & @ibnujamilo," tulis Hian Tjen, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @hiantjen.

Gaun yang diketahui berbahan sutra putih itu tampak anggun ketika dikenakan oleh Ririn Ekawati.

Bagian leher dari gaun tersebut terinspirasi dari sulaman di tahun 70-an.