Indra Bekti Umumkan Positif Covid-19: Ini Giliranku, Tinggal Menjalani dan Berikhtiar

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Indra Bekti mengumumkan kabar kurang mengenakan. Ia dinyatakan positif Covid-19 sejak beberapa hari lalu.

Kabar Indra Bekti tersebut menambah daftar selebriti yang terpapar Covid-19 di awal tahun 2021.

Indra Bekri mengumumkan dirinya menjadi salah satu pasien Covid-19 melaui salah satu unggahan di akun Instagram miliknya.

Baca Juga: Arya Saloka Beri Pesan untuk Penonton Sinetron Ikatan Cinta: Dukung Kami dari Rumah Saja

Melalui unggahan tersebut, Indra Bekti memperlihatkan potret dirinya menggunakan masker berlapis, ia menyebut kini gilirannya untuk merasakan penyakin Covid-19.

"This is it, it’s my turn, ya ini saatnya, ini giliranku. Allah sudah atur semuanya, kita tinggal menjalaninya dan berikhtiar," tulis Indra Bekti dalam akun Instagram @indrabekti pada Jumat 29 Januari 2021.

Indra Bekti mengaku mulai terinfeksi Covid-19 sejak 26 Januari 2021, ia mengatakan tak mengalami gejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG).

Baca Juga: Fenomena Langka, Posisi Bulan Purnama Berada di Atas Ka’bah Malam Ini

"Mohon doanya teman temanku, dari tanggal 26 january 2021 aku dinyatakan Positive Covid-19 tanpa gejala dengan CT 20," tulis Indra Bekti lagi.