14 Film Warner Bros yang akan Tayang Tahun 2021 Ada Mortal Kombat, Simak Daftar dan Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu produsen film terkemuka, Warner Bros. akan segera merilis film-film hasil karyanya di tahun 2021 ini.

Dari film-film yang akan dirilis ini, ada beberapa film yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Seperti The Conjuring: The Devil Made Me Do It dan bahkan The Suicide Squad.

Namun, karena pandemi Covid-19 yang masih belum bisa dikendalikan, perilisan film pun rencananya akan melibatkan salah satu platform penyedia film berbayar, yaitu HBO Max.

Dilansir dari laman Insider, langkah kerja sama Warner Bros dan HBO Max ini merupakan terobosan industri perfilman di tengah pandemi Covid-19.

Semua penayangan perdana film Warner Bros di tahun 2021 akan ditayangkan di HBO Max bersamaan dengan bioskop pada bulan pertama peluncurannya.

Ada 14 film Warner Bros yang akan segera tayang di tahun 2021 ini, berikut daftar lengkapnya beserta jadwal perilisannya, sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel, "Jadwal 17 Film Warner Bros yang Tayang Perdana 2021 di HBO Max dan Bioskop, Ada Godzilla vs Kong".

1. The Little Things (29 Januari)