Terharu Dapat Kejutan dari El Barack, Jessica Iskandar Beberkan Makna Kehadiran sang Putra di Hidupnya

PIKIRAN RAKYAT - Presenter sekaligus artis multitalenta Jessica Iskandar tampaknya tengah berbahagia.

Bukan tanpa alasan, pasalnya ibu satu anak itu sedang merayakan hari ulang tahunnya tepat di hari ini, Jumat, 29 Januari 2021.

Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar ini rupanya berulang tahun yang ke-33. Di momen spesialnya, Jessica Iskandar cukup beruntung lantaran mendapat hadiah manis dari putra sematawayangnya, El Barack.

Momen bahagianya itu tak lupa dipamerkan Jessica Iskandar dalam unggahan terbarunya. Tampak putra semata wayangnya itu menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya.

Mendapati kado dan perlakuan spesial dari El Barack, Jessica Iskandar mengucapkan terima kasih kepada putranya lantaran sudah hadir di hidupnya.

Jedar juga mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur kepada Tuhan lantaran telah mengirim El Barack ke dalam hidupnya.

"Thank you @alexanderbarackel darling. I’m so thankful to have you in my life," ujar Jessica Iskandar seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @inijedar pada 29 Januari 2021.