Lirik Lagu HyunA I'm Not Cool, Solois HyunA Langsungkan Comeback dengan Tarian Enerjik

PIKIRAN RAKYAT – Solois HyunA hari ini Kamis, 28 Januari telah merilis music video (MV) terbarunya yang bertajuk I’m Not Cool.

Solois yang berada di bawah naungan agensi P.Nation itu terlihat sangat memukau dengan tarian yang super energik.

Diketahui bahwa dalam lagu comeback HyunA berjudul I’m Not Cool ini, sang kekasih yakni Dawn turut berpartisipasi.

Dawn berpartisipasi untuk menulis lirik lagu I’m Not Cool dengan Psy dan juga HyunA tentunya. Dengan Yoo Geon Hyeong, serta Space One yang menjadi komposer lagu HyunA kali ini.

Berikut adalah lirik HyunA – I’m Not Cool :

Maltuwa haengdongeul kkumin deut an kkumyeoyahae

That’s the way I like it