House of The Dragon tengah Dikembangkan HBO, 3 Targaryen Ini akan Muncul dalam Prekuel Game of Thrones

PIKIRAN RAKYAT - Home Box Office (HBO) dilaporkan tengah memproses casting untuk serial prekuel Game of Thrones yang berjudul House of The Dragon.

Drama serial yang pernah hits dan booming ini rencananya akan diangkat dari novel Bestseller George R.R. Martin yang berjudul, “Tales of Dunk and Egg”.

Kabar menggembirakan ini tentunya disambut hangat oleh para penggemar Game of Thrones. Pasalnya, banyak dari para penggemar yang sudah menanti-nantikan kabar prekuel ini.

“Acara berdurasi satu jam ini akan didasarkan pada seri novel fantasi oleh Martin, yang mengikuti petualangan Ser Duncan the Tall (Dunk) dan Aegon V Targaryen (Egg) muda 90 tahun sebelumnya ke acara ‘A Song of Ice and Fire’,” kata sumber HBO dari Antara.

Dalam prekuel ini, rencananya akan ada 3 Targaryen yang akan dimunculkan. Yaitu, Aegon, Visenya, dan Rhaenys Targaryen.

Dari serial ini juga nantinya akan menggambarkan bagaimana kisah invasi keluarga Targaryen ke Westeros hingga akhirnya mereka berkuasa di sana.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-cianjur.com dalam artikel, "Prekuel 'Game of Thrones' Tengah Dikembangkan HBO, Menanti Kembali Kemunculan Keluarga Naga Targaryen", HBO pun kini sedang mencari aktor lelaki Kaukasia muda yang nantinya akan memerankan Aegon Targaryen.