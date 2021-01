Kekasih Chef Juna Positif Covid-19, Akui Lidahnya Mati Rasa hingga Kehilangan Indra Pencium

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu juri MasterChef Indonesia, Chef Juna Rorimpandey baru-baru ini dikonfirmasi positif Covid-19.

Hal tersebut terungkap usai Chef Juna mengunggah sebuah foto di akun media sosialnya yang menampilkan tangan tengah diinfus sambil menyematkan kata 'DAMNCOVID-19'.

Kondisi tubuhnya yang terbaring lemah rupanya membuat Chef Juna tak mampu hadir di sisi sang kekasih, Citra Anindya saat berulang tahun.

Dalam akun Instagram pribadinya @junarorimpandeyofficial, Chef Juna berjanji pada kekasihnya itu untuk segera pulih dan keluar dari rumah sakit.

"Happy Belated Birthday @ncit90 Deeply Soory we can't be together. I'll get out fast I promise, miss You," kata Chef Juna.

Namun, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Pangandaran.com dalam artikel "Belum Seminggu Chef Juna Sebut DAMNCOVID-19, Kini Giliran Sang Kekasih Terinfeksi Corona", kini sang kekasih, Citra tiba-tiba dikabarkan terinfeksi Covid-19.

Kabar Citra positif Covid-19 terdengar tak lama setelah Chef Juna mengumumkan jika dirinya terpapar virus corona.