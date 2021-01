Populer di TikTok, Inilah Lirik Lagu At My Worst Pink Sweats

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu lagu dari Pink Sweats, At My Wors kini tengah populer dinyanyikan oleh pengguna TikTok.

Lagu yang dirilis pada tahun 2020 ini telah ditonton 47 juta kali di platform YouTube.

Pencipta dari lagu ini adalah David Bowden atau Pink Sweats itu sendiri.

Baca Juga: Lowongan Kerja 'Tersembunyi', Website Gedung Putih Alami Pembaruan di Bawah Kepemimpinan Joe Biden

Yang menarik dari lagu ini adalah lirik dan nadanya yang sederhana dan mampu menghipnotis pendengarnya.

Berikut lirik lagu at My Worst yang dipopulerkan Pink Sweats, sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, "Lirik Lagu Pink Sweats - at My Worst yang Viral di Tik Tok".

Baca Juga: AC MIlan vs Atalanta, Gian Piero Gasperini Buka Rahasia Kalahkan Rossoneri di Kandangnya

Can I call you baby?

Can you be my friend?

Can you be my lover up until the very end?

Let me show you love, oh, I don't pretend

Stick by my side even when the world is givin' in, yeah