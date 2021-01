Tulis Pesan Manis untuk Sienna, Marshanda Bersyukur Putrinya Miliki Ayah dan Ibu Sambung yang Baik

PIKIRAN RAKYAT - Kehidupan Marshanda sebagai seorang ibu memang selalu menjadi sorotan banyak pasang mata. Tak jarang, pesinetron ini juga kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang putri, Sienna Kasyafani.

Kedekatan Sienna Kasyafani dengan Marshanda memang tak perlu diragukan lagi. Meskipun kini hidup terpisah dan hak asuh jatuh pada Ben Kasyafani, Marshanda tetap bisa menjalankan perannya sebagai ibu.

Kini, di pertambahan umur Sienna Kasyafani ke delapan tahun, Marshanda merayakan hari bahagia putrinya itu dengan mengunggah foto kebersamaannya.

Dalam postingannya, Marshanda juga menyematkan beberapa doa dan kalimat manis untuk Sienna.

"Selamat ulang tahun yang ke-8 @siennakasyafani. Ibu selalu kangen dan selalu sayang kamu. You’ll always be my bayi tomat, anak stroberi, cikena kena banana nena. Ok?," ucap Marshanda seperti dikutip dari akun Instagram @marshanda99.

Bagi Marshanda, Sienna adalah orang yang spesial membuatnya merasa seperti orang yang hebat di tengah segala kekurangan.

"Someone special, yang paling bikin aku merasa aku ini penting, aku ini dibutuhkan ditengah dunia yang terkadang terasa sangat dingin,” kata Marshanda.