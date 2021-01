Ogah Bikin TikTok, Chef Renatta: Banyak yang Terjadi di Dunia daripada Nonton Aku Joget

PIKIRAN RAKYAT - Juri ajang pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia, Chef Renatta Moeloek mengungkapkan alasan enggan buat akun TikTok.

Chef Renatta mengaku banyak netizen di akun Instagram miliknya yang mengajaknya untuk membuat akun dan konten TikTok.

Namun Chef Renatta mengaku tak mempunyai aplikasi TikTok, ia hanya mempunyai akun media sosial Instagram dan Twitter.

"Iya tiba-tiba, jadi beberapa waktu lalu, orang semua sampai DM id Instagram, di Twitter, semuanya 'Chef bikin TikTok ini yuk, Chef bikin gerakan ini yuk," kata Chef Renatta dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Herworld Indonesia, pada Jumat 22 Januari 2021.

Chef Renatta mengaku tak mempunyai aplikasi TikTok, baginya cukup hanya memiliki media sosial Twitter dan Instagram.

"I don't even have TikTok, enggak tahu gimana caranya. Mereka kasih link juga enggak bisa dibuka kan. I don't have the app," ujar Chef Renatta.

Wanita bernama asli Renatta Moeloek itu mengatakan bahwa rekannya, Arnold Poernomo atau Chef Arnold pernah menyuruhnya untuk membuat akun TikTok.