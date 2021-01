Ratapi Kepergian Mantan Suami, Nita Thalia Menangis: Dipisahkan Maut Sangat Menyakitkan

PIKIRAN RAKYAT - Nita Thalia hingga kini masih meratapi kepergian mantan suaminya, Nurdin Rudythia.

Ia menyesal karena hingga mantan suaminya meninggal, belum bisa menjadi sosok istri yang baik.

"Selama 20 tahun menjadi istri almarhum, belum bisa menjadi istri yang baik," kata Nita Thalia menyesal.

Apalagi, saat sidang perceraian bergulir, Nita Thalia mengaku sempat ada konflik dengan mantan suaminya itu. Hal ini membuatnya semakin merasa kecewa.

"Di waktu-waktu terakhir sebelum meninggal, terjadi konflik dalam perceraian. Yang awalnya pengen baik-baik malah ada konflik," jelasnya.

Sembari terisak, Nita Thalia mengatakan jika perpisahan ini bukanlah yang ia inginkan. Nita Thalia mengatakan jika dipisahkan oleh maut sangat membuatnya merasa skit.

