6 Bulan Tak Datang Bulan hingga Sadari Perubahan Postur Tubuh, Vanessa Angel Hamil Lagi?

PIKIRAN RAKYAT - Nama Vanessa Angel tentunya bukan lah nama baru di dunia hiburan tanah air. Kerap wara-wiri di televisi, kehidupan Vanessa Angel kian disorot setelah menikah dengan Bibi Ardiansyah.

Kini usai dikaruniai putra pertama, Vanessa Angel lagi-lagi dikabarkan tengah mengandung anak keduanya. Kabar bahagia ini dibagikan Vanessa Angel dan suaminya di akun Instagram masing-masing.

Dalam unggahannya, Bibi Ardiansyah merasa heran lantaran Vanessa Angel belum juga datang bulan sejak enam bulan yang lalu.

Baca Juga: Raffi Ahmad Akan Memandu Program I Can See Your Voice Indonesia

Suami Vanessa Angel ini bahkan heran melihat perubahan tubuh sang istri. Tak mau menerka-nerka, Bibi Ardiansyah kemudian menyarankan Vanessa Angel untuk melakukan tes kehamilan.

"6 Bulan gak mens dan berut mami semakin membesarrrr!!! Apakaaaaah ini artinyaaaa," kata Bibi Ardiansyah seperti dikutip dari akun Instagram @biblis pada 22 Januari 2021.

Vanessa Angel tidak datang bulan selama 6 bulan. Kolase Instagram/@vanessaangelofficial dan @biblis

Meski begitu, hingga saat ini belum ada keterangan yang menyebut bahwa wanita 29 tahun itu tengah kembali berbadan dua.

Baca Juga: [Hoaks atau Fakta] Beredar Pesan Berantai Geng Motor XTC 'Sweeping' di Bandung