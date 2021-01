Raffi Ahmad Akan Memandu Program I Can See Your Voice Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Membuka 2021, MNCTV akan menayangkan dua program baru yang melalui syuting dengan protokol kesehatan ketat.

Di tengah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat badai pandemi Covid-19 yang belum usai, MNCTV berupaya untuk menghibur pemirsa di rumah.

Salah satu program baru yang akan hadir adalah I Can See Your Voice Indonesia yang mulai tayang 25 Januari 2021, pukul 19.00 WIB.

Baca Juga: [Hoaks atau Fakta] Beredar Pesan Berantai Geng Motor XTC 'Sweeping' di Bandung Timur

Dipandu Raffi Ahmad dan Indra Herlambang, I Can See Your Voice Indonesia akan menampilkan detektif artis seperti Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Happy Asmara, Lebby Wilayati, Lee Jeonghoon, dan Marvin KDI.

Pada episode perdana akan hadir Dewi Perssik sebagai bintang tamu.

Selain I Can See Your Voice Indonesia, program baru lainnya adalah Road to Kilau Raya yang mulai tayang 26 Januari 2021, pukul 19.00 WIB.

Baca Juga: Pabrik Pembuat Vaksin Terbesar di India Terbakar, Petugas Temukan 5 Mayat Usai Api Padam

Program Kilau Raya sebelumnya selalu hadir live di sejumlah kota dan kabupaten Indonesia.

Biasanya tak kurang 50 penonton hadir setiap Kilau Raya berlangsung.