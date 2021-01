Usai Ditinggal Tiga Personelnya, Ifan Ungkap Alasan Masih Pakai Nama 'Seventeen'

PIKIRAN RAKYAT - Dikenal dengan akhiran nama 'Seventeen', baru-baru ini Ifan mengaku enggan mengganti nama panggungnya itu.

Seperti diketahui, musibah tsunami yang terjadi dua tahun lalu membuat Ifan Seventeen harus kehilangan tiga personelnya.

Awalnya, Ifan sendiri mengaku ingin meneruskan grup band Seventeen yang telah membesarkan namanya tersebut.

"Saya pengen nerusin lagi Seventeen as a band, tapi personelnya sendiri, kalau band luar tuh kayak Dashboard Confessinal jadi cuma 1 personelnya," ujar Ifan dalam acara Okay Bos, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui kanal YouTube Trans7 Official yang diunggah pada 21 Januari 2021.

Namun, Seventeen sepertinya tak akan diteruskan kembali lantaran ada ketidaksetujuan dari salah satu founder band yang dibentuk sejak tahun 1999 itu.

"Cuma memang ada salah satu founder dari Seventeen, mantan gitarisnya Seventeen beliau tidak setuju Seventeen diteruskan lagi sebagai band, ya sudah berarti saya solo karier aja," katanya.

Meski demikian, Ifan memilih tetap mencantumkan 'Seventeen' di belakang nama depannya.