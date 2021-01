Satu Tahun Pacaran dengan Mikha Tambayong, Deva Mahenra: Kita Bukan Pacaran Main-main

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Deva Mahenra akhirnya mengakui status hubungan pacaran yang dijalaninya bersama aktris sekaligus penyanyi Mikha Tambayong.

Deva Mahenra mengakui sudah satu tahun berpacaran dengan Mikha Tambayong, ia rupanya tidak pernah terpikir bisa berpacaran dengan Mikha Tambayong.

Deva Mahenra juga tidak mengetahui alasan Mikha Tambayong bersedia memilihnya menjadi kekasih.

"Saya enggak tahu apa yang dia pikirin, kita juga enggak pernah bahas itu," kata Deva Mahenra dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Gofar Hilman pada Selasa 19 Januari 2021.

Deva mengaku bahwa ia sudah serius menjalani hubungan dengan Mikha Tambayong, meski belum ada obrolan ke jenjang pernikahan.

Aktor 33 tahun itu menegaskan bahwa ia dan Mikha Tambayong tidak main-main menjalani hubungan.

"Kita sih belum ada pembicaraan ke arah sana. Kita go with the flow. Kita bukan pacaran yang main-main," tutur Deva.