Sinopsis Drakor She Would Never Know, Percintaan Won Ji Ah dengan Rowoon SF9 Bergenre Noona Romance

PIKIRAN RAKYAT - Pencinta drama Korea kini kembali dimanjakan dengan perilisan drama baru yang dibintangi oleh Won Jin Ah berjudul She Would Never Know atau Sunbae, Don’t Put On That Lipstick.

Drakor berjudul She Would Never Know ini sudah tayang sejak hari Senin 18 Januari 2021 kemarin di JTBC. She Would Never Know akan tayang setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 KST, atau pukul 19.30 WIB.

She Would Never Know akan mengusung genre ‘noona romance’. Noona romance merupakan jenis drama yang mengisahkan percintaan antara wanita lebih tua dengan pria yang lebih muda.

Selain itu, drama ini juga diadaptasi ceritanya dari webtoon populer berjudul Sunbae, Don't Put on That Lipstick karya Elise.

Sinopsis Drakor She Would Never Know

Untuk pertama kalinya, chemistry Rowoon SF9 dan Won Jin Ah begitu dinantikan karena perbedaan usia di antara mereka.

Rowoon sendiri merupakan kelahiran 1996, yang mana lima tahun lebih tua ketimbang Won Jin Ah. Sedangkan sang aktris lahir pada 1991, membuatnya kini berusia 30 tahun.

