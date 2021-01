Ditanya Soal Berkeluarga dan Ingin Punya Anak Lagi, Marshanda: Mau Cowok dan Cewek

PIKIRAN RAKYAT - Aktris cantik Andriani Marshanda mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkeluarga.

Sebagaimana diketahui, Marshanda bercerai dengan suaminya Ben Kasyafani pada 2014 lalu.

Pernikahannya yang hanya berumur 3 tahun tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Sienna Ameerah Kasyafani.

Hadir di acara OOTD Trans 7, Marshanda mengaku memiliki rasa ingin menjalin hubungan rumah tangga lagi.

"Saya tinggal sendiri, sempet ada rasa kayaknya nih capter saya untuk be my self and feel happy with that, udah selesai. Tetapi kalau saya ada keinginan longing untuk memiliki family itu ada," ujar Marshanda, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui kanal YouTube Trans7 Official yang diunggah pada 16 Januari 2021.

Namun, wanita yang terkenal dengan perannya sebagai Lala di sinetron Bidadari itu menegaskan akan sangat selektif untuk memilih pasangan.

Marshanda ingin memiliki pasangan yang lebih dominan dari dirinya.