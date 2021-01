Sebut Niat Wijin Nikahi Gisel Akan Kandas, Ahli Tarot: Kalau Sampai Menyentuh Tahanan Maka Selesai

PIKIRAN RAKYAT - Banyak yang bertanya-tanya mengenai nasib hubungan Gisella Anastasia alias Gisel usai terjerat kasus video syur.

Belakangan, Wijin menjawab rasa penasaran publik. Ia menegaskan bahwa akan tetap menikahi sang kekasih, Gisel.

Hal ini diutarakan oleh Wijin saat berbincang dengan Boy William.

Baca Juga: Onadio Leonardo Mengaku Banyak Berubah Setelah Bertemu Beby Prisillia: Capek Badung Melulu

"Will you marry her?," tanya Boy William.

"Yes, tapi nanti," jawab Wijin.

Meski Wijin mengatakan sang mama mendukung hubungannya dengan Gisel, namun terwangan ahli tarot Denny Darko berkata lain.

Baca Juga: Leicester vs Southampton: Anggap Berikan Performa Terbaik, Ralph Hasenhuttl Ungkap Perbedaan Rival

Denny Darko mengatakan jika hubungan Wijin dan Gisel kemungkinan besar akan terhalang restu keluarga.