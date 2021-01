Sempat Cerai dan Ingin Berkeluarga Lagi, Marshanda: Saya Butuh Laki-laki yang Bisa Menghargai

PIKIRAN RAKYAT - Pemain sinetron sekaligus penyanyi, Marshanda mengaku bahwa dirinya ingin memiliki keluarga lagi.

Marshanda sebelumnya pernah menikah dengan aktor Ben Kasyafani.

Namun artis yang memiliki nama lengkap Andriani Marshanda itu bercerai di tahun 2014 lalu.

Marshanda merasa bahwa dirinya sudah sangat senang dengan status lajangnya.

Tetapi Marshanda merasa ingin memiliki keluarga juga.

“Saya tinggal sendiri, sempet ada rasa kayanya nih capter saya untuk be my self and feel happy with that, udah selesai. Tapi kok saya ada keinginan longing untuk memiliki family itu ada,” ujar Marshanda, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Trans7 Official, 16 Januari 2021.

Lalu hal ini membuat Marshanda benar-benar mencari pasangan yang pas dengannya hingga menjadi selektif untuk memilih pasangan.