Ikut Bersedih dengan Tragedi Gempa di Sulawesi Barat, Choi Siwon: Sungguh Menyakitkan

PIKIRAN RAKYAT - Belum genap satu bulan tahun 2021 berjalan namun Indonesia tengah diterpa berbagai musibah dan bencana alam.

Tragedi yang baru saja terjadi adalah gempa di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan.

Semua mata tengah tertuju pada bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat tepatnya di Mamuju dan Majene, bahkan tragedi tersebut tak terlewatkan oleh idol asal Korea Selatan, Choi Siwon.

Penyanyi sekaligus aktor korea Selatan Choi Siwon menyampaikan rasa bela sungkawanya dalam sebuah unggahan di media sosial Twitter pribadinya.

Dalam unggahan yang dibagikan pada 16 Januari 2021 tersebut, melalui akun Twitter @siwonchoi ia mengungkapkan kesedihannya.

Choi Siwon mengaku ia baru mendengar kabar tersebut dan tak bisa menjelaskan kesedihan yang dirasakannya.

"Kata-kata tidak bisa menjelaskan kesedihan yang saya rasa saat ini. Saya sampaikan simpati paling dalam pada jiwa-jiwa yang tak bersalah yang hilang akibat tragedi ini. (Words cannot describe the sadness I feel at this moment. My deepest sympathies go out to the the innocent souls who we lost during this tragedy)," ujarnya di akun twitter pribadinya.