Bergabung Sejak 2018, Kim So Hyung Dikonfirmasi Telah Meninggalkan Agensinya

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Selatan, Kim So Hyun dikonfirmasi telah meninggalkan agensinya, E&T Story Entertainment.

Pihak agensi yang menaunginya kemudian merilis pernyataan resmi terkait keputusan Kim So Hyun.

Dalam pernyataan resminya, pihak agensi dan Kim So Hyun sebelumnya telah melakukan kesepakatan.

"Halo, ini E&T Story Entertainment. Setelah percakapan panjang dengan aktris Kim So Hyun, kami telah sepakat bahwa E&T Entertainment akan menghentikan pengelolaan aktivitasnya," ungkapnya.

Telah bergabung sejak 2018, agensi E&T Entertainment menghormati keputusan sang aktris untuk meninggalkannya.

"Kami memilih untuk menghormati keinginan aktris Kim So Hyun, yang telah bersama agensi sejak 2018, dan kami akan terus mendukung aktris tersebut dengan tulus di masa depan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel, "Aktris Kim So Hyun Resmi Tinggalkan Agensi E&T Entertainment", E&T Entertainment juga mengucapkan terima kasih kepada Kim So Hyun karena telah memberikan kepercayaan selama ini.