Lirik Lagu MY Treasure - TREASURE, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asuhan YG Entertainment, TREASURE akhirnya resmi merilis full album pertama, THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT, pada hari Senin, 11 Januari 2021 lalu.

Berisi 12 lagu dengan lagu utamanya yang berjudul My Treasure, Boyband TREASURE sukses menghentak panggung hiburan K-Pop dengan suasana baru.

Boyband TREASURE yang digawangi oleh Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo dan Junghwan ini berharap dengan dengan dirilisnya album ini bisa menambah semangat para fans di tengah pandemi Covid-19.

Lirik lagu TREASURE - My Treasure lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia

Jichin haneulbit

Haeneun jamdeulgo

Barami bulmyeon

Da jinagago isseo

Kkumeseo kkaen deut

Dasi saeropge

It’s alright jal doel geoya

Takhae mami

Dapdaphae sumeul swil suga eopjanha

I wanna go back to the good times

Ha- hansumman nawa

Gabyeopge amu noraena teureonoko

Neowa chumchugo sipeo

Biga geuchimyeon

Malgeun haneuri uril gidarideut

Deo joheun nari balga ol geoya

Gyeoul kkeute bomi wa

Ganeun gil eodideun kkot pil geoya

Neo boran deusi

It’s gonna be alright

C’mon