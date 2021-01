Proses Syuting Telah Selesai, Serial TV The Lord of The Rings akan Segera Dirilis

PIKIRAN RAKYAT - Amazon Prime Video akan segera meluncurkan serial TV The Lord of The Rings.

Dikabarkan dalam serial TV ini, karakter yang dimunculkan akan familiar bagi penggemar.

Produksi serial The Lord of The Rings bahkan menjadi serial dengan anggaran tertinggi di Amazon Studio.

Pembuatan serial ini diketahui dilaksanakan di Selandia Baru, dan telah menyelesaikan syuting pada bulan Desember 2020 lalu.

Saat ini, Amazon telah merilis sebuah sinopsis baru untuk seri yang akan datang dan memberikan sejumlah detail tentang apa yang ada dalam serial tersebut.

Serial ini akan menjadi set prekuel ribuan tahun sebelum trilogi Peter Jackson.

Sebagaimana diberitakan Isubogor.com dalam artikel, "The Lord of the Rings akan Keluarkan Seri TV dan Munculkan Karakter Baru yang 'Familiar'", pertunjukan ini akan menggambarkan dongeng zaman kedua dari sejarah Middle-earth dan akan menyertakan karakter baru serta karakter lama.