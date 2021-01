Tetap Akan Nikahi Gisel Meski Terjerat Kasus Video Syur, Wijin: Hatinya Membuat Saya Yakin

PIKIRAN RAKYAT - Meski Gisella Anastasia alias Gisel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur, Wijin mengaku akan tetap menikahinya.

Hal ini diutarakan Wijin saat berbincang dalam kanal YouTube Boy William.

Kendati demikian, Wijin belum tahu pasti kapan ia akan menikahi Gisel.

"Yes, tapi nanti," kata Wijin seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com di kanal YouTube Boy William, Selasa (12/1/2021).

Lebih jauh, Wijin menjelaskan alasannya tetap akan menikahi Gisel. Hal ini rupanya karena sosok Gisel adalah satu-satunya untuk Wijin.

Di sisi lain, Wijin mengungkapkan jika hati kekasihnya itulah yang membuat dirinya yakin akan menikahi Gisel.

"She is the one, gua ngerasa hatinya yang membuat gua yakin hatinya," ujar Wijin.