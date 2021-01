5 Fakta Menarik Drama Korea Encounter, Dua Pemeran Utama Terpaut Usia 12 Tahun!

PIKIRAN RAKYAT - Belum menyaksikan Encounter? Jangan khawatir karena drama Korea ini dapat disaksikan di MNC Vision pada kanal tvN mulai 5 Januari 2021 pukul 20.45 WIB.

Berikut lima fakta dari Encounter yang menarik untuk disaksikan:

1. Song Hye Kyo kembali setelah 2 tahun

Song Hye Kyo, salah satu aktris Korea dengan bayaran termahal ini memerankan Cha Soo Hyun, anak politisi Korea yang terpaksa menikahi laki-laki kaya untuk kepentingan politik ayahnya dan cerai, karena isu perselingkuhan suaminya.

Song Hye Kyo yang tetap cantik dan awet muda di usia 38 ini kembali memerankan tokoh utama setelah kesuksesan drama sebelumnya yaitu Descendants of the Sun yang dirilis pada 2016.

Baca Juga: Update 10 Kecamatan dengan Kasus Positif Aktif Covid-19 di Kota Bandung, Coblong Tembus 63 Orang

2. Park Bo Gum, Lawan Main dengan Perbedaan Usia 12 Tahun

Perbedaan usia 12 tahun tidak menghalangi Park Bo Gum beradu memerankan kisah cinta dengan Song Hye Kyo dalam drama tersebut.

Park Bo Gum yang sekarang sedang menjalani wajib militer ini meraih popularitas berkat perannya dalam drama Reply 1988 (2015), Hello Monster (2015), dan Love in The Moonlight (2016).

3. Sinopsis dan Setting yang Menarik