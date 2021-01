Siap Tayang di Bioskop, Film Animasi 'Nussa' Rilis Trailer

PIKIRAN RAKYAT - Membuka 2021, rumah produksi Visinema Pictures berkolaborasi dengan studio animasi The Little Giantz merilis trailer film Nussa.

Film yang diproduseri Ricky Manoppo dan Anggia Kharisma ini merupakan film animasi pertama dari Visinema Pictures.

Anggia Kharisma selaku produser berharap dengan dirilisnya trailer ini bisa mengobati kerinduan masyarakat pada tokoh Nussa.

"Sebagai rilisan animasi pertama dari Visinema yang bekerja sama dengan The Little Giantz kami sangat antusias dalam proses produksi film ini. Perlu keseriusan dan kesabaran selama memproduksi film Nussa," tutur Anggia via pos-el, Minggu, 10 Januari 2021.

Film Nussa bercerita tentang seorang anak difabel.

Menurut Anggia, trailer film Nussa menjadi kado awal tahun untuk pencinta film Indonesia, terutama animasi.

Anggia menjanjikan, film Nussa akan segera tayang di bioskop.

Film Nussa merupakan karya sutradara Bony Wirasmono dengan duet penulis naskah Muhammad Nurman dan Widya Arifianti.

