Sebulan Jalani Isolasi Mandiri, Hasil Swab Tes ke-4 Nirina Zubir Jadi Kado Spesial Buat sang Suami

PIKIRAN RAKYAT - Setelah hampir satu bulan lamanya menjalani isolasi mandiri, aktor kawakan Nirina Zubir akhirnya dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR ke empatnya.

Di tengah kabar kesembuhannya dari virus Covid-19, Nirina Zubir turut mengungkap kebahagiaan lainnya yang dia dapatkan. Nirina Zubir mengaku momen kesembuhannya ini bertepatan dengan hari ulang tahun sang suami, Ernest Cokelat.

Otomatis kesembuhan Nirina Zubir pun menjadi kado paling berharga yang diterima sang suami. Kabar bahagia ini lantas diabadikan Nirina Zubir ke dalam sebuah unggahan di akun Instagram miliknya.

Baca Juga: Pantau Pencarian Korban Sriwijaya Air, Presiden Jokowi: Semoga Diberi Kesabaran dan Kekuatan

"Alhamdulillaaah. Ternyata status Na menjadi kado untuk ulang tahun swamikuuuw @ernest_cokelat," tutur Nirina Zubir seperti dikutip dari akun Instagram #nirinazubir_ pada 9 Januari 2021.

Tak lupa Nirina Zubir pun mengucapkan selamat ulang tahun dan harapannya untuk sang suami.



"Happy borndate samikuuw, lopyuh and all my fam. We did it. Kupersembahkan special tuk yang lagi ulang tahun ke 42," kata Nirina Zubir menambahkan.

Baca Juga: Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh, TNI AU Temukan Barang yang Mencurigakan

Setelah dinyatakan negatif, Nirina Zubir akhirnya bisa berkumpul lagi dengan suami dan anak-anaknya.

Kesembuhan Nirina Zubir tak pelak langsung menuai komentar positif dari rekan-rekan seprofesi dan juga para pengikut Instagramnya. Mereka ikut senang Nirina Zubir akhirnya negatif Covid-19.