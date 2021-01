Patah Hati Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuh, Rossa Berduka: Kita Milik Allah, dan Hanya Kepada-Nya

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka kembali merundung dunia penerbangan tanah air, Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dikonfirmasi jatuh usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Kabar duka yang mengawali awal tahun 2021 ini sontak saja menambah rasa pilu bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.

Ucapan belasungkawa dari para selebritis tanah air pun seketika memenuhi laman media sosial, salah satunya ucapan duka dari penyanyi Rossa.

Lewat akun Instagramnya, Rossa menyampaikan rasa duka yang teramat mendalam bagi seluruh korban dan keluarga korban yang ditinggalkan.

"Inalillahi. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah memberi kesabaran dalam menghadapi kehilangan ini," kata Rossa seperti dikutip dari akun Instagram @itsrossa910 pada 9 Januari 2021.

Rossa pun mengaku patah hati saat pertama kali mendengar kabar jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu.

"My heart is broken for the very sad news (hati saya hancur untuk kabar duka ini)," kata Rossa lagi.