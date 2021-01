Tanggapi Kasus Video Syur, Wijin Ungkap Perasaanya: Apapun Itu Saya Tetap Berjalan Bersama Gisel

PIKIRAN RAKYAT - Kasus video syur yang melibatkan Gisel masih menjadi sorotan dan kali ini pacar dari Gisel yaitu Wijaya Saputra yang akrab di panggil Wijin angkat bicara.

Wijin menceritakan bagaiamana perasaan dirinya saat mengetahui hal tersebut.

"Pasti ada up and down-nya lah, maksudnya apapun yang saya rasain saya selalu talk to God."ujar Wijin dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy William, 9 Januari 2021.

Boy Wiliam juga menanyakan bagaimana reaksi Wijin saat melihat video tersebut.

"Saya dikasih tau sebenernya sama temen saya. Bro ada berita yang viral, apaan tuh and that thing come out, ah mungkin itu yang dulu kali. Terus pas saya lihat depannya belum saya play, ohh," ujar Wijin

Setelah itu yang dilakukan Wijin pada saat itu langsung berdoa.

"Saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi kedepannya saya tau ini diizinkan terjadi bukan kebetulan memang karena rencana Mu dan saya gak tahu apa kedepannya tapi saya percaya rencana itu indah." lanjutnya.