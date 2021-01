Layangkan Gugatan Cerai, Benarkah Kanye West dan Kim Kardashian Sama-Sama Berselingkuh?

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini media Amerika Serikat (AS) heboh dengan kasus perceraian Kim Kardashian dan rapper Kanye West.

Kim pun resmi melayangkan gugatan cerai pada Kanye West pada 4 Januari 2021 lalu.

Pembisnis yang terkenal berkat program Keep Up With The Kardashians ini mengaku dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani pernikahan dengan Kanye West.

Dilaporkan, keduanya bahkan sudah pisah ranjang selama beberapa bulan.

Penggemar pun banyak yang berspekuali bahwa Kim Kardashian telah diam-diam berpacaran dengan Van Jones, seorang presenter berita ternama.

Mengutip Talent Recap pada Jumat, 8 Januari 2021, Van Jones merupakan salah satu orang yang membantu aktris 40 tahun itu di bidang hukum. Van dan Kim pertama kali berfoto bersama pada tahun 2018 di KTT Reformasi Keadilan Pidana Rolling Stone.

Sebagaimana diberitakan Fixpekanbaru.com dalam artikel, "Kim Kardashian dan Kanye West Saling Berselingkuh, Perceraian di Depan Mata", pengguna akun TikTok bernama @hellotefi mengklaim jika ia tahu Kim Kardashian dan Van Jones telah berpacaran diam-diam.