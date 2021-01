Mengenal 'Hallyu', Gelombang Korea yang Kian Diminati, 107 Negara Bahkan Sudah Tawarkan Kursus Studi

PIKIRAN RAKYAT – Tidak hanya memikat penggemar di Korea dan luar negeri, boy band BTS juga membawa perhatian baru pada studi Korea di seluruh dunia.

Tidak sulit untuk menemukan makalah akademis tentang boy band seperti yang terlihat di makalah seperti 'You Can't Help But Love Them': BTS, Transcultural Fandom, and Affective Identities" oleh Courtney McLaren dan Jin Dal-yong.

Juga makalah "Performed intermediality and beyondin the BTS 'Idol': identitas idola K-Pop dalam hallyu kontemporer "oleh Yeogeun Yonsue Kim.

Saat hallyu atau gelombang Korea menerobos lebih pesat dari sebelumnya dengan kesuksesan ganda K-pop dan sinema Korea di luar negeri, jumlah sekolah yang menawarkan kursus tentang Korea terus meningkat.

Yayasan Korea memberikan dukungan keuangan untuk tempar kursus dan departemen studi Korea di seluruh dunia.

Pada Desember 2020, sebanyak 1.411 universitas di 107 negara menawarkan kursus mengenai studi Korea.

Jumlahnya pun telah meningkat secara substansial dari 151 universitas di 32 negara pada tahun 1991, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Korea Times.