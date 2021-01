Minta Veronica ke Pengadilan, Lucky Perdana: Biar Orang Tahu Pihak Mana yang Berat Diajak Nikah Sah

PIKIRAN RAKYAT – Kisruh rumah tangga Lucky Perdana dengan Veronica rupanya belum usai. Lucky Perdana yang sudah gerah akn masalah tersebut akhirnya angkat bicara.

Seperti baru-baru ini, ia mengungkapkan segala permasalahan tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Lucky Perdana mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir ia membahas prahara rumah tangganya bersama Veronica, ia juga mengucapkan pemintaan maaf mengenai kabar tak sedap yang terus datang dari dirinya.

“This will be the last,okay. Hallo semuanya, teman-teman ,sahabat dan keluarga besar saya sebelumnya saya mohon maaf karena pemberitaan tentang saya yang kurang mengenakan yang beredar di media sosial,” ujarnya.

Aktor itu juga mengatakn bahwa dirinya terpaksa mengonfirmasi isu-isu miring mengenai dirinya lewat media sosial.

“Saya terpaksa harus mengambil langkah ini (mengikuti caranya lewat sosial media) karena beliau tidak pernah bisa diajak berkomunikasi baik-baik, apalagi membicarakan tentang mengasuh anak pasca orangtua berpisah rumah tangga,” katanya.

Dalam unggahannya, ia mengungkapkan bahwa sedari awal ia sudah mengajak Veronica untuk mendatangi pengadilan terkait dengan status pernikahan mereka.